Захарова указала на двойные стандарты в заявлениях Франции Захарова: если Париж требует не вмешиваться, пусть сам соблюдает этот принцип

Москва22 окт Вести.Если Франция требует не вмешиваться в ее внутренние дела, то и сама обязана соблюдать тот же принцип. Такое заявление в интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Захарова сообщила, что на фоне протестов во Франции, парижские власти разослали другим странам дипломатические ноты с требованием не вмешиваться во внутренние дела страны.

Я хочу вам сказать – вы не поверите: они ведь даже разослали дипломатические ноты по странам с предупреждением о том, чтобы никто не смел вмешиваться в их, так сказать, внутреннюю ситуацию, представляете? Ссылались при этом на различные договоренности, декларации, заявления и так далее. Правда, есть маленький нюанс. Все, на что они ссылались, предусматривает, что это дорога с двусторонним движением. То есть точно так же и они не имеют права вмешиваться ни в чьи внутренние дела заявила Захарова

Ранее Захарова заявила, что заявления Европейского союза с обвинениями России в своих бедах являются маркером саморазоблачения.