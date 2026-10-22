Захарова считает, что ЕС разоблачает себя, обвиняя РФ в своих бедах Захарова: обвинения стран ЕС в адрес РФ в своих бедах – маркер саморазоблачения

Москва22 окт Вести.Заявления Европейского союза с обвинениями России в своих бедах являются маркером саморазоблачения. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала в интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести".

Мне кажется, это маркер. Это действительно метка такого саморазоблачения. Как только начинается какая-то история о том, что там что-то придумали или сделали и это вина русских… Можно уже не сомневаться, с каким уровнем риторики, с каким уровнем безумия мы имеем дело пояснила Захарова

Ранее дипломат резко отреагировала на последние высказывания министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского. Тот предлагал всем странам ЕС закрыть российские консульства из-за якобы существующих "гибридных угроз".