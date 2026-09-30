Захарова заявила, что Европу к потенциальному конфликту ведут горячие головы Захарова: горячие головы ведут Европу к возможному конфликту

Москва30 сен Вести.Горячие головы ведут Европу к потенциальному конфликту и запугивают якобы существующей угрозой со стороны России. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, которые приводит РИА Новости, европейцев запугивают апокалиптическими сценариями и якобы исходящими от РФ гибридными угрозами.

Отдельные горячие головы планомерно ведут Европу к потенциальному конфликту, подготавливая к эскалации напряженности сказала дипломат

В связи с этим наращивается численность вооруженных сил, беспрецедентного уровня достигают оборонные расходы​, расширяется военная инфраструктура НАТО.

Она добавила, что наша страна не угрожает европейским странам​​​. Но ни у кого не должно быть сомнений, что у России есть все возможности нанести поражение любому агрессору.