Москва30 сенВести.Горячие головы ведут Европу к потенциальному конфликту и запугивают якобы существующей угрозой со стороны России. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По ее словам, которые приводит РИА Новости, европейцев запугивают апокалиптическими сценариями и якобы исходящими от РФ гибридными угрозами.
Отдельные горячие головы планомерно ведут Европу к потенциальному конфликту, подготавливая к эскалации напряженностисказала дипломат
В связи с этим наращивается численность вооруженных сил, беспрецедентного уровня достигают оборонные расходы, расширяется военная инфраструктура НАТО.
Она добавила, что наша страна не угрожает европейским странам. Но ни у кого не должно быть сомнений, что у России есть все возможности нанести поражение любому агрессору.