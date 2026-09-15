Москва15 сенВести.Страны Запада не смогут остановить взращиваемый ими терроризм киевского режима, он будет требовать все больше новых жертв. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Они (страны Запада. - Прим. ред.) забыли главное: терроризм [Киева], который они сами взращивают, они не смогут остановить. Он будет требовать все новых и новых жертвсказала дипломат
По словам Захаровой, Запад осуществляет подготовку боевиков ВСУ, чтобы они продолжали воевать против России. При этом на Западе не осознают, что украинские солдаты "уже расползлись по всему миру" и создают угрозу именно Западной Европе.
Ранее Захарова заявила, что киевский режим сделал ставку на экспорт терроризма.