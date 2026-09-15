В МИД РФ указали на угрозу Западной Европе со стороны украинских боевиков Захарова: терроризм Киева, взращиваемый Западом, будет требовать новых жертв

Москва15 сен Вести.Страны Запада не смогут остановить взращиваемый ими терроризм киевского режима, он будет требовать все больше новых жертв. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Они (страны Запада. - Прим. ред.) забыли главное: терроризм [Киева], который они сами взращивают, они не смогут остановить. Он будет требовать все новых и новых жертв сказала дипломат

По словам Захаровой, Запад осуществляет подготовку боевиков ВСУ, чтобы они продолжали воевать против России​​​. При этом на Западе не осознают, что украинские солдаты "уже расползлись по всему миру" и создают угрозу именно Западной Европе.

Ранее Захарова заявила, что киевский режим сделал ставку на экспорт терроризма.