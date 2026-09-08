Киевский режим занимается экспортом терроризма, заявили в МИД России Захарова: киевский режим сделал ставку на экспорт терроризма

Москва8 сен Вести.Киевский режим сделал ставку на экспорт терроризма. Об этом в интервью ТАСС заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

По словам дипломата, Киев под видом участия в зарубежных выставках вооружений предлагает к приобретению бизнес-модель "упакованного под оборонительные проекты" терроризма.

Киевский режим, мне очень понравилось выражение, действительно разработал и активно применяет такую бизнес-модель экспорта терроризма. Они делают на это ставку сказала Захарова

Она добавила, что формой существования киевского режима является отмывание получаемых от западных стран денег.

Ранее посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что киевский режим окончательно перешел к методам открытого терроризма.