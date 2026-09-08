Захарова: правительство Украины превратилось в ОПГ Захарова сравнила правительство Украины с ОПГ

Москва8 сен Вести.Правительство Украины является организованной преступной группировкой (ОПГ), заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в интервью ТАСС.

Эта ОПГ имеет международную составляющую, поскольку деньги и вооружение поставляют Киеву из-за рубежа, отметила Захарова.

Это все не члены правительства Украины - это все ОПГ. Это представители организованной преступной группировки с прямой вовлеченностью в осуществление терактов приводит ТАСС слова Захаровой

Ответственность за срыв переговоров лежит именно на киевском режиме. Россия никогда не отвергала готовность к проведению переговоров, уточнила Захарова.

Между тем замглавы МИД Сергей Рябков подчеркнул, что власти Украины и Запад одержимы поисками ходов для раскачки обстановки внутри России.