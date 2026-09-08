Москва8 сенВести.Правительство Украины является организованной преступной группировкой (ОПГ), заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в интервью ТАСС.
Эта ОПГ имеет международную составляющую, поскольку деньги и вооружение поставляют Киеву из-за рубежа, отметила Захарова.
Это все не члены правительства Украины - это все ОПГ. Это представители организованной преступной группировки с прямой вовлеченностью в осуществление терактовприводит ТАСС слова Захаровой
Ответственность за срыв переговоров лежит именно на киевском режиме. Россия никогда не отвергала готовность к проведению переговоров, уточнила Захарова.
Между тем замглавы МИД Сергей Рябков подчеркнул, что власти Украины и Запад одержимы поисками ходов для раскачки обстановки внутри России.