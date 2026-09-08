Москва8 сен Вести.Запад и власти Украины одержимы поисками ходов для раскачки обстановки внутри России, заявил замглавы МИД Сергей Рябков в интервью Аналитическому центру ТАСС в преддверии саммита БРИКС, который пройдет в Нью-Дели (Индия) 12-13 сентября.

Проблема в том, что другая сторона одержима поисками таких ходов, которые, по факту, означали бы наш откат, раскачку ситуации внутри России. И в этих условиях ожидать от саммита БРИКС неких политических чудес я бы не стал. Дискуссия продолжится. Обсуждения, в том числе углубленные, обмен мнениями о том, что происходит и каковы оценки ситуации, - это, безусловно, все предстоит приводит ТАСС слова Рябкова

Между тем мнения по Ирану внутри БРИКС разнятся. В составе БРИКС есть страны, которые занимают резко критическую позицию в отношении действий Тегерана, отметил Рябков.

В целом, обстановка в зоне Персидского залива - наиболее острый вопрос для стран БРИКС, заключил замминистра.