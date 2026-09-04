Москва4 сенВести.Киевский режим предпринимает враждебные попытки расшатать ситуацию в России в преддверии выборов. Об этом заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин на пресс-конференции по итогам XXII заседания Совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб стран СНГ.
Эти действия я квалифицирую как враждебныесказал он
Так Нарышкин ответил на просьбу оценить действия киевского режима, который, как отмечалось в вопросе, в последнее время активизировал попытки дестабилизировать обстановку внутри России перед выборами в Государственную думу.