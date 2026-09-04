Страны Запада дестабилизируют ситуацию у границ СНГ СВР: Запад дестабилизирует военно-политическую ситуацию у границ СНГ

Москва4 сен Вести.Некоторые страны Запада ведут работу по дестабилизации военно-политической ситуации у границ СНГ, заявили в Службе внешней разведки РФ (СВР).

В пятницу прошло XXII заседание Совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб стран Содружества.

По информации пресс-бюро СВР, обсуждались актуальные направления дальнейшего сотрудничества в контексте роста геополитической нестабильности.