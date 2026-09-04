Москва4 сенВести.Некоторые страны Запада ведут работу по дестабилизации военно-политической ситуации у границ СНГ, заявили в Службе внешней разведки РФ (СВР).
В пятницу прошло XXII заседание Совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб стран Содружества.
По информации пресс-бюро СВР, обсуждались актуальные направления дальнейшего сотрудничества в контексте роста геополитической нестабильности.
Было отмечено, что деятельность отдельных стран коллективного Запада, направленная на сохранение глобального доминирования, ведет к подрыву международной правовой системы и существенной дестабилизации военно-политической ситуации у границ СНГговорится в сообщении пресс-бюро СВР