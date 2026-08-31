СВР РФ: страны Запада ориентирует Киев на удары по России и диверсии

СВР РФ: Запад ориентирует ВСУ на удары по России и диверсии СВР РФ: страны Запада ориентирует Киев на удары по России и диверсии

Москва31 авг Вести.Запад ориентирует киевский режим на интенсификацию диверсионно-террористических атак и ударов по российским объектам. Об этом заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ.

Уточняется, что страны Европы обсуждали это на полях встречи на высшем уровне "коалиции желающих" в Париже 13 июля.

Европейцы … ориентировали киевский режим на интенсификацию диверсионно-террористических атак и ударов по объектам как на освобожденных российских территориях, так и в глубине России отмечается в сообщении

24 августа президент Финляндии Александр Стубб заявил, что удары Украины вглубь российской территории "повышают стоимость и цену войны для России". В качестве примера он упомянул атаки на логистические центры маркетплейса Wildberries.