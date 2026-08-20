Сенатор РФ обвинил страны Запада в нагнетании напряженности вокруг Калининграда Сенатор Джабаров: страны Запада нагнетают напряженность вокруг Калининграда

Москва20 авг Вести.Страны Запада нагнетают напряженность вокруг Калининграда, но регион полностью защищен, заявил в беседе с РИА Новости глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета РФ Владимир Джабаров.

Я не думаю, что они авантюристы ... чтобы идти на какую-то провокацию в Калининграде. Понимают, что получат жесткий отпор. Калининград - это наш эксклав, мы его будем защищать. И вряд ли мы допустим, чтобы там что-то могло произойти сказал он

По словам сенатора, западные страны нагнетают общую напряженность и пытаются действовать на психику людей.

20 августа самолет радиоэлектронной борьбы (РЭБ) США снова пролетел у границ Калининграда. Это второй случай с начала недели.