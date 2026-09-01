МИД: у России есть весь набор военно-технических мер для защиты Калининграда

МИД: РФ в военном строительстве учитывает угрозы Калининграду со стороны Запада МИД: у России есть весь набор военно-технических мер для защиты Калининграда

Москва1 сен Вести.Россия учитывает в военном строительстве угрозы для Калининграда, исходящие от стран Запада, для его защиты есть весь набор военно-технических мер, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко на полях Восточного экономического форума (ВЭФ), который проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке.

Дипломат отметил, что сейчас страны НАТО осваивают восточный фланг, выстраивают на этом направлении логистику и ведут крупные военные учения у российских границ, в том числе с наступательными сценариями.

У нас есть весь набор военно-технических мер, которые позволят предотвратить эти сценарии и надежно обеспечить нашу обороноспособность и безопасность сказал он журналистам

Грушко подчеркнул, что особенно сильно тревожит ситуация вокруг Калининграда. Он заявил, что страны Запада и не скрывают возможную блокировку города в случае эскалации.

Поэтому мы учитываем все в этом военном строительстве подчеркнул дипломат

Ранее глава МИД Литвы Антанас Валенис допустил, что НАТО может нанести превентивный удар по Калининграду, чтобы ограничить российские возможности на Балтике. По его словам, город попадет под удар альянса в первый же год вооруженного конфликта Запада с Россией. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва даст решительный ответ на эскалацию военно-политической обстановки на Балтике.