Москва1 сенВести.Москва даст решительный ответ на эскалацию военно-политической обстановки на Балтике, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга.
На случай дальнейшей эскалации военно-политической обстановки на Балтике нужно еще раз подчеркнуть: ответ с российской стороны инициаторам безумных антироссийских авантюр будет решительным. И они должны это знать - разрушительным для нихсказала дипломат
Ранее глава МИД Литвы Антанас Валенис допустил, что НАТО может нанести превентивный удар по Калининграду, чтобы ограничить российские возможности на Балтике.