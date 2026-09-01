МИД РФ: Россия решительно и разрушительно ответит в случае эскалации на Балтике

Захарова пригрозила разрушительным ответом РФ на эскалацию на Балтике МИД РФ: Россия решительно и разрушительно ответит в случае эскалации на Балтике

Москва1 сен Вести.Москва даст решительный ответ на эскалацию военно-политической обстановки на Балтике, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга.

На случай дальнейшей эскалации военно-политической обстановки на Балтике нужно еще раз подчеркнуть: ответ с российской стороны инициаторам безумных антироссийских авантюр будет решительным​​​. И они должны это знать - разрушительным для них сказала дипломат

Ранее глава МИД Литвы Антанас Валенис допустил, что НАТО может нанести превентивный удар по Калининграду, чтобы ограничить российские возможности на Балтике.