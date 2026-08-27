Delfi: экс-глава МИД Литвы заявил, что НАТО сотрет Калининград с карты за час

Москва ответила на угрозу экс-главы МИД Литвы стереть Калининград с карты Delfi: экс-глава МИД Литвы заявил, что НАТО сотрет Калининград с карты за час

Москва27 авг Вести.Калининград попадет под удар НАТО в первый же час вооруженного конфликта Запада с Россией. Такое заявление сделал бывший глава МИД Литвы Антанас Валенис в эфире Delfi.lt. Валенис не исключил, что Североатлантический альянс может нанести превентивный удар по российскому анклаву, чтобы ограничить российские возможности на Балтике.

По словам литовского политика, Калининград – приоритетная цель. Город может быть стерт с карты за час.

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Антанас Валенис признал, что такие планы давно обсуждаются за политическими кулисами, а теперь и публично. Заявления о Калининграде литовский экс-дипломат сделал на фоне разведывательных полетов натовской авиации у Калининградской области.

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При столкновении с НАТО удержание Калининграда может стать для Москвы серьезной проблемой. Об этом еще в феврале заявлял начальник штаба обороны Литвы Гедрюс Пременецкас.

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Журналисты Delfi добавили, что ни Литва, ни НАТО не находятся в конфликте с Россией. Антанас Валенис описал гипотетический сценарий. Ранее Польша усилила границу с Калининградской областью 28 южнокорейскими танками K2, а у границ Калининградской области прошли масштабные незапланированные учения НАТО, где было задействовано свыше 50 единиц воздушной военной техники.