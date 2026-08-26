Москва26 авг Вести.Тревожным признаком назвал усиление патрулирования авиации стран НАТО по периметру российских границ председатель президиума общероссийской организации "Офицеры России", Герой РФ Сергей Липовой.

В интервью ТАСС он связал интенсивность этих полетов с готовящейся очередной провокацией со стороны Киева.

Как только появляются самолеты-разведчики вдоль наших границ, значит, НАТО опять замышляет какие то террористические акты в отношении России отметил Герой России

Так Украина получает свежую информацию, пояснил он. Сергей Липовой добавил, что натовские самолеты-разведчики сканируют места расположения российских объектов, а затем передают эти данные Киеву для наведения украинских БПЛА на конкретные цели.

Три самолета-разведчика НАТО были замечены у Калининградской области на прошлой неделе. Bombardier ARTEMIS II летал вдоль российских границ, используя воздушное пространство над Литвой, Польшей и Балтийским морем. Одновременно с ним в небе кружили самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления Североатлантического альянса Boeing E-3A Sentry и американский Gulfstream EA-37B Compass Call II со средствами радиоэлектронной борьбы на борту. Bombardier ARTEMIS II также появился над нейтральными водами южной части акватории Черного моря.