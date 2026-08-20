Merkur: незапланированные учения НАТО близ Калининграда стали "сигналом для РФ" Merkur: учения НАТО у Калининградской области являются "сигналом для России"

Москва20 авг Вести.НАТО провела масштабные незапланированные учения около границ Калининградской области, которые на Западе назвали сигналом для России. Об этом пишет немецкая газета Merkur.

По сведениям журналистов, 19 августа число воздушных судов Североатлантического альянса, одновременно находящихся над территорией Польши и Балтийского моря, превысило 50 единиц.

Можно только надеяться, что Россия поняла смысл сообщения цитирует газета заявление эксперта Карло Масалы из Университета Бундесвера в Мюнхене

В составе группировки НАТО близ Калининградской области зафиксирован американский самолет радиоэлектронной борьбы EA-37B Compass Call II, находившийся в воздухе около двух часов. Аналогичные аппараты ранее задействовали в учениях в Румынии и прибалтийских государствах. Экспертное сообщество связывает их появление у границ РФ с активизацией разведывательных мероприятий альянса.

Кроме того, в маневрах участвовали истребители и самолеты дальнего радиолокационного обнаружения. Сведения о точном количестве и типах задействованных машин не представлены.

Польские военные объявили, что учения под руководством США были направлены на укрепление совместимости вооруженных сил и не имеют прямого отношения к деятельности российских ВВС. ВНАТО подтвердили факт развертывания группировки, воздержавшись от других подробностей.

Как ранее заявил военный эксперт Александр Артамонов, Россия в ответ на провокации НАТО и попытки альянса создать угрозу для безопасности страны имеет право использовать все доступное ей вооружение, в том числе и ядерное.