Москва19 авг Вести.У западных рубежей России была зафиксирована активность авиации НАТО. Как следует из полетных данных, в среду в непосредственной близости от Калининградской области появились истребитель пятого поколения F-35A ВВС США и самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления Boeing E-3A Sentry.

Самолет ДРЛО, следовавший через воздушное пространство Германии и Польши, приступил к патрулированию в небе над Литвой, выполняя круговые маневры на высоте около 4,1 тысячи метров. После завершения дежурства он взял курс на запад и исчез с радаров в районе Кельна. Одновременно с этим над акваторией Балтийского моря к западу от Калининградской области маневрировал американский истребитель F-35A, вылетевший с авиабазы Кефлавик в Исландии. На высоте около 6,8 тысячи метров он совершил несколько круговых пролетов вблизи российского порта Балтийска.

В Москве неоднократно обращали внимание на беспрецедентную активность сил альянса у российских границ. В МИД РФ подчеркивали, что Россия остается открытой к диалогу с НАТО, но только на равноправной основе, и призывали Запад отказаться от курса на милитаризацию европейского континента. В то же время накануне в НАТО заявили о российском происхождении упавшего в Румынии БПЛА.