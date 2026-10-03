Самолет-разведчик НАТО замечен над Балтийским морем Разведывательный самолет НАТО летает у границ Калининградской области

Москва3 окт Вести.Американский разведывательный самолет SAAB 340 B ISR замечен в субботу у границ Калининградской области, следует из данных на глобальной платформе ADS-B Exchange, отслеживающей передвижения воздушных судов в режиме реального времени.

Самолет НАТО вылетел с базы в Польше в 10.54 мск, направился в Литву вдоль границы РФ и развернулся над Балтийским морем.

По состоянию на 13.00 мск самолет продолжает полет и находится чуть западнее Каунаса примерно в 20-30 километрах от границ Калининградской области.

Днем ранее во время полета вокруг Калининградской области был замечен самолет-разведчик США Bombardier ARTEMIS II.