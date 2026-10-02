Самолет-разведчик США снова замечен в полете вокруг Калининградской области

Самолет-разведчик США снова кружит вокруг Калининградской области Самолет-разведчик США снова замечен в полете вокруг Калининградской области

Москва2 окт Вести.Самолет-разведчик США Bombardier ARTEMIS II снова замечен во время полета вокруг Калининградской области. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в авиадиспетчерских кругах Европейского союза (ЕС).

В материале сказано, что самолет для облета использует воздушное пространство над Польшей, Литвой и нейтральными водами Балтийского моря.

Принадлежащий НАТО самолет-разведчик Bombardier ARTEMIS II второй раз на этой неделе зафиксирован в районе Калининградской области, территорию которой он облетает по круговой траектории заявил источник агентству

Ранее Bombardier ARTEMIS II проводил патрулирование в небе вокруг Калининградской области 29 сентября.

1 октября агентство сообщало, что американский разведывательный самолет выполнял полет вдоль западной границы России в районе Пскова.