Москва19 сенВести.Американский самолет-разведчик Bombardier ARTEMIS II в субботу днем более четырех часов летал в районе Калининградской области, пишет РИА Новости со ссылкой на полетные данные.
Отмечается, что самолет радиолокационной разведки вылетел из Румынии и перемещается над Польшей.
По данным агентства, самолет сделал несколько кругов, облетая Калининградскую область.
Ранее Россия неоднократно указывала на беспрецедентную активность НАТО у российских границ.
Несколько дней назад вокруг Калининградской области летали два разведывательных самолета стран НАТО.