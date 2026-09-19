Самолет-разведчик США больше 4 часов летал в районе Калининградской области

Самолет-разведчик США кружил днем в субботу в районе Калининградской области Самолет-разведчик США больше 4 часов летал в районе Калининградской области

Москва19 сен Вести.Американский самолет-разведчик Bombardier ARTEMIS II в субботу днем более четырех часов летал в районе Калининградской области, пишет РИА Новости со ссылкой на полетные данные.

Отмечается, что самолет радиолокационной разведки вылетел из Румынии и перемещается над Польшей.

По данным агентства, самолет сделал несколько кругов, облетая Калининградскую область.

Ранее Россия неоднократно указывала на беспрецедентную активность НАТО у российских границ.

Несколько дней назад вокруг Калининградской области летали два разведывательных самолета стран НАТО.