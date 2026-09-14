Два самолета разведки НАТО барражируют у Калининградской области Два разведывательных самолета стран НАТО кружат у Калининградской области

Москва14 сен Вести.Два разведывательных самолета стран НАТО совершают полеты вокруг Калининградской области. Это следует из данных о полетах, которые изучило РИА Новости.

Уточняется, что речь идет о зарегистрированном во Франции Beechcraft King Air 350ER, который используется правительственными структурами для специальных миссий, в том числе разведывательного характера, а также о зарегистрированном в США разведывательном самолете Saab 340B ISR.

Оба воздушных судна вылетели с базы тактической авиации имени Станислава Скальского в Польше в период с 9:00 по 9:30 мск. По состоянию на 13:25 они продолжают полеты вокруг области.

Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс, расширяя свои инициативы, называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил военно-политического блока в Европе.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия принимает меры для обеспечения безопасности Калининградской области.