Россия обеспечит безопасность Калининградской области, заявили в Кремле Песков: РФ принимает меры для обеспечения безопасности Калининградской области

Москва13 сен Вести.Россия принимает все необходимые меры, направленные на обеспечение безопасности Калининградской области. Об этом в беседе с "Известиями" заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Соответствующее заявление сделано на фоне призывов на Западе усилить военные учения Североатлантического альянса на границе с регионом. Песков назвал "понятными" соответствующие планы НАТО.

Для этого мы все принимаем соответствующие меры по обеспечению безопасности этого важнейшего российского региона сказал пресс-секретарь главы государства

Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский призвал к проведению учений НАТО возле Калининградской области. По мнению главы польского внешнеполитического ведомства, это заставит Россию перебросить туда часть сил с Украины.