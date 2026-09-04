Москва4 сенВести.НАТО отрабатывает сценарии блокирования Калининградской области, однако группировки ВС России смогут предотвратить любую агрессию. Об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин в ходе пресс-конференции по итогам XXII заседания Совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб стран СНГ.
Глава разведывательной службы указал на то, что недавно Североатлантический альянс провел ряд соответствующих учений.
У группировок российских Вооруженных сил в Калининградской области, в приграничных регионах северо-запада и запада России и Балтийского флота есть все возможности предотвратить любую агрессию и нанести поражение любому агрессору, с какой бы стороны она ни происходилаподчеркнул Нарышкин
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что членам НАТО и Европейского союза нужен искусственный "враг" в лице РФ, чтобы их правительства не снесли собственные избиратели.