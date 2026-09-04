Нарышкин: в НАТО моделируют блокирование Калининградской области Нарышкин рассказал о планах НАТО на Калининградскую область

Москва4 сен Вести.НАТО отрабатывает сценарии блокирования Калининградской области, однако группировки ВС России смогут предотвратить любую агрессию. Об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин в ходе пресс-конференции по итогам XXII заседания Совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб стран СНГ.

Глава разведывательной службы указал на то, что недавно Североатлантический альянс провел ряд соответствующих учений.

У группировок российских Вооруженных сил в Калининградской области, в приграничных регионах северо-запада и запада России и Балтийского флота есть все возможности предотвратить любую агрессию и нанести поражение любому агрессору, с какой бы стороны она ни происходила подчеркнул Нарышкин

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что членам НАТО и Европейского союза нужен искусственный "враг" в лице РФ, чтобы их правительства не снесли собственные избиратели.