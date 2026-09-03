Лавров: НАТО ищет поводы, чтобы продлить свое искусственное существование

Лавров заявил, что НАТО пытается продлить свое искусственное существование Лавров: НАТО ищет поводы, чтобы продлить свое искусственное существование

Москва3 сен Вести.НАТО ищет поводы для того, чтобы продлить свое существование, которое стало совершенно искусственным. Об этом рассказал глава российского МИД Сергей Лавров, его слова приводит ТАСС

Министр подчеркнул, что Североатлантический альянс должен был самораспуститься после исчезновения Советского Союза, однако не стал этого делать.

НАТО судорожно ищет новые поводы для того, чтобы продлить свое уже совершенно искусственное существование сказал Лавров, выступая на Восточном экономическом форуме

Он отметил, что членам Североатлантического альянса и Европейского союза нужен искусственный "враг" в лице РФ, чтобы их правительства не снесли собственные избиратели.

Ранее замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что страны Североатлантического альянса своими действиями ведут дело к военному столкновению с Россией.