Москва3 сенВести.Подавляющее большинство западных правительств будут снесены собственными избирателями, если "враг" в лице России исчезнет. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров, его слова приводит РИА Новости.
Он уточнил, что враг нужен как членам Североатлантического альянса, так и Европейского союза.
И если этот искусственно созданный образ врага в лице России исчезнет, то подавляющее большинство правительств в Евросоюзе, в странах НАТО просто снесут избирателисказал Лавров, выступая на Восточном экономическом форуме
Накануне депутат Палаты общин британского парламента от Лейбористской партии Дайан Эбботт заявила, что в НАТО выдумали "неизбежную угрозу со стороны РФ", чтобы оправдать повышение военных расходов.