Лавров: избиратели снесут западные правительства, если пропадет "враг" в лице РФ

Лавров рассказал, зачем Западу постоянно нужен враг Лавров: избиратели снесут западные правительства, если пропадет "враг" в лице РФ

Москва3 сен Вести.Подавляющее большинство западных правительств будут снесены собственными избирателями, если "враг" в лице России исчезнет. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров, его слова приводит РИА Новости.

Он уточнил, что враг нужен как членам Североатлантического альянса, так и Европейского союза.

И если этот искусственно созданный образ врага в лице России исчезнет, то подавляющее большинство правительств в Евросоюзе, в странах НАТО просто снесут избиратели сказал Лавров, выступая на Восточном экономическом форуме

Накануне депутат Палаты общин британского парламента от Лейбористской партии Дайан Эбботт заявила, что в НАТО выдумали "неизбежную угрозу со стороны РФ", чтобы оправдать повышение военных расходов.