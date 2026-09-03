Лавров ошарашен словами Мерца о планах сделать ФРГ главной военной силой Европы Лавров заявил, что был ошарашен милитаристскими амбициями Мерца

Москва3 сен Вести.Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что был ошарашен словами канцлера ФРГ Фридриха Мерца о желании вновь сделать Германию главной военной силой Европы.

Глава МИД РФ считает милитаристские амбиции Мерца крайне опасными для Европы.

Мы видели, как в Германии возрождаются метастазы нацизма. Но когда канцлер Мерц заявил, что он сделает Германию главной военной силой в Европе снова, я просто был ошарашен сказал Лавров, его слова приводит ТАСС

Глава МИД РФ также отметил, что подавляющее большинство западных правительств будут снесены собственными избирателями, если "враг" в лице России исчезнет. Он уточнил, что враг нужен как членам Североатлантического альянса, так и Европейского союза.

Лавров считает, что НАТО ищет поводы для того, чтобы продлить свое существование, которое стало совершенно искусственным. Министр подчеркнул, что Североатлантический альянс должен был самораспуститься после исчезновения Советского Союза, однако не стал этого делать.