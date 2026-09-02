Москва2 сенВести.Североатлантический альянс выдумал угрозу, которую якобы Россия представляет для НАТО, чтобы оправдать повышение военного бюджета. Таким мнением поделилась депутат Палаты общин британского парламента от Лейбористской партии Дайан Эбботт.
Парламентарий отметила, что увеличение военного бюджета не должно произойти.
Неизбежная угроза со стороны России - это выдумка НАТО для оправдания полной капитуляции стран - членов организации перед требованиями [президента США Дональда] Трампа о повышении военных расходовнаписала она в соцсети X
Президент Финляндии Александр Стубб ранее подчеркнул, что заявления представителей НАТО о якобы существующих планах России напасть на альянс голословны. Он сравнил спекуляции на соответствующую тему с гаданиями на хрустальном шаре.