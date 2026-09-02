В Британии назвали "выдумкой НАТО" утверждения об угрозе со стороны России Британский депутат Эбботт: российская угроза является "выдумкой НАТО"

Москва2 сен Вести.Североатлантический альянс выдумал угрозу, которую якобы Россия представляет для НАТО, чтобы оправдать повышение военного бюджета. Таким мнением поделилась депутат Палаты общин британского парламента от Лейбористской партии Дайан Эбботт.

Парламентарий отметила, что увеличение военного бюджета не должно произойти.

Неизбежная угроза со стороны России - это выдумка НАТО для оправдания полной капитуляции стран - членов организации перед требованиями [президента США Дональда] Трампа о повышении военных расходов написала она в соцсети X

Президент Финляндии Александр Стубб ранее подчеркнул, что заявления представителей НАТО о якобы существующих планах России напасть на альянс голословны. Он сравнил спекуляции на соответствующую тему с гаданиями на хрустальном шаре.