Стубб: обвинения НАТО в планах РФ напасть на альянс не имеют доказательств

Стубб признал голословность обвинений НАТО в планах РФ напасть на альянс Стубб: обвинения НАТО в планах РФ напасть на альянс не имеют доказательств

Москва29 авг Вести.Заявления представителей НАТО о якобы существующих планах России напасть на альянс голословны, признал президент Финляндии Александр Стубб в беседе с газетой Bild.

Спекуляции на эту тему политик сравнил с гаданием на хрустальном шаре.

Не думаю, что Россия когда-либо захочет напасть на НАТО — самый мощный военный альянс в мире… Я просто не вижу для этого ни доказательств, ни фактов сказал Стубб

В том же интервью Стубб призвал не недооценивать способность россиян стойко переносить экономические трудности.

Ранее зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал Стубба "моральным уродом и дураком" за его призывы "нанести поражение" России через удары по маркетплейсу Wildberries.