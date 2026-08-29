Москва29 авгВести.Президент Финляндии Александр Стубб призвал учитывать способность россиян переносить экономические трудности. Об этом он заявил в интервью немецкой газете Bild.
Никогда не следует недооценивать, сколько экономических трудностей способны выдержать россиянесказал Стубб
Говоря о стойкости России, финский президент отметил, что страна обладает терпением и выносливостью.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в конфликте на Украине Россия противостоит фронту всего коллективного Запада.