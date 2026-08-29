Президент Финляндии призвал не недооценивать россиян Стубб: Россия способна долго выдерживать экономические трудности

Москва29 авг Вести.Президент Финляндии Александр Стубб призвал учитывать способность россиян переносить экономические трудности. Об этом он заявил в интервью немецкой газете Bild.

Никогда не следует недооценивать, сколько экономических трудностей способны выдержать россияне сказал Стубб

Говоря о стойкости России, финский президент отметил, что страна обладает терпением и выносливостью.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в конфликте на Украине Россия противостоит фронту всего коллективного Запада.