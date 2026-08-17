Стубб рассказал о роли соседних с РФ стран в диалоге Москвы и Европы

Стубб назвал страны, которые могут сыграть роль в диалоге РФ и Европы Стубб рассказал о роли соседних с РФ стран в диалоге Москвы и Европы

Москва17 авг Вести.Соседние с Россией государства могут сыграть значимую роль в восстановлении диалога Москвы и Европы. Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб, его слова передает РИА Новости.

Он отметил, что в определенный момент Европа должна открыть каналы для диалога с РФ.

Здесь, возможно, наиболее важную роль сыграют такие страны, у которых есть граница с Россией сказал Стубб

Ранее он заявил, что в ближайшие два месяца необходимо попытаться наладить отношения с Россией.

Между тем член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема отметил, что Финляндия должна выйти из НАТО, чтобы восстановить диалог с Москвой.