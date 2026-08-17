Москва17 авгВести.Соседние с Россией государства могут сыграть значимую роль в восстановлении диалога Москвы и Европы. Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб, его слова передает РИА Новости.
Он отметил, что в определенный момент Европа должна открыть каналы для диалога с РФ.
Здесь, возможно, наиболее важную роль сыграют такие страны, у которых есть граница с Россиейсказал Стубб
Ранее он заявил, что в ближайшие два месяца необходимо попытаться наладить отношения с Россией.
Между тем член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема отметил, что Финляндия должна выйти из НАТО, чтобы восстановить диалог с Москвой.