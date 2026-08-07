Экс-президент Финляндии Ниинисте призвал Европу к диалогу с Россией

Экс-президент Финляндии Ниинисте: необходимо наладить диалог Европы с Россией Экс-президент Финляндии Ниинисте призвал Европу к диалогу с Россией

Москва7 авг Вести.Бывший президент Финляндии Саули Ниинисте в интервью изданию Der Spiegel призвал Европу вступить в диалог с Россией.

По мнению политика, это обусловлено двумя важными причинами.

Первая - так называемая архитектура безопасности в Европе приводит Der Spiegel слова Ниинисте

Еще одна причина для налаживания диалога с Москвой связана с перспективами, которые откроются после окончания конфликта на Украине.

Через Европу пройдет враждебная граница пояснил Ниинисте

Между тем президент Финляндии Александр Стубб заявил, что европейским странам следует перейти к дипломатическому диалогу с Россией.