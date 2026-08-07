Москва7 авгВести.Бывший президент Финляндии Саули Ниинисте в интервью изданию Der Spiegel призвал Европу вступить в диалог с Россией.
По мнению политика, это обусловлено двумя важными причинами.
Первая - так называемая архитектура безопасности в Европеприводит Der Spiegel слова Ниинисте
Еще одна причина для налаживания диалога с Москвой связана с перспективами, которые откроются после окончания конфликта на Украине.
Через Европу пройдет враждебная границапояснил Ниинисте
Между тем президент Финляндии Александр Стубб заявил, что европейским странам следует перейти к дипломатическому диалогу с Россией.