Стубб заявил, что Европа должна возобновить диалог с РФ на политическом уровне

Стубб: Европа должна возобновить диалог с Россией Стубб заявил, что Европа должна возобновить диалог с РФ на политическом уровне

Москва29 авг Вести.Европе необходимо возобновить диалог с Москвой на политическом уровне. Об этом заявил президент Финляндии Александер Стубб.

Он также выразил надежду, что американские военные находятся в контакте с российскими военными.

Я считаю, что кто-то в Европе... должен возобновить диалог с Россией, чтобы понять, что там происходит. Мы должны разговаривать друг с другом на политическом уровне сказал Стубб, его слова приводит газета Bild

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что оснований для улучшения отношений России и Европы пока не просматривается. Он добавил, что европейские страны до сих пор считают Москву противником на самом высоком уровне.

Между тем член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема подчеркнул, что Россию невозможно принудить к переговорам по Украине. По его словам, необходимо устранить первопричины конфликта.