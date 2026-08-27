Мема: план Евросоюза по принуждению России к переговорам обречен на провал

Мема: Россию невозможно принудить к переговорам по украинскому вопросу Мема: план Евросоюза по принуждению России к переговорам обречен на провал

Москва27 авг Вести.Россию невозможно принудить к переговорам по Украине, необходимо устранить первопричины конфликта. Такое мнение высказал член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема в социальной сети Х.

[Председатель Европейского совета] Антониу Кошта заявляет, что Европа заставит Москву начать обсуждение с помощью давления … таким чиновникам нет места за любым столом переговоров, потому что они напрямую вовлечены в это противостояние отметил Мема

Финский политик выразил уверенность, что Россию невозможно принудить к каким-то действиям. Мема подчеркнул, что нужно устранить коренные причины конфликта, остановить процесс вступления Киева в НАТО и прекратить масштабное перевооружение Европейского союза.

Ранее Мема заявил, что Европа использует Украину как инструмент для противостояния России и выигрывает время для перевооружения, пытаясь затянуть конфликт.