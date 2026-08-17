Стубб не дал ответа на вопрос о сроках восстановления диалога с РФ

Стубб: вопрос восстановления диалога РФ и ЕС связан с позицией США Стубб не дал ответа на вопрос о сроках восстановления диалога с РФ

Москва17 авг Вести.Президент Финляндии Александр Стубб не смог назвать сроки восстановления диалога с Россией, пояснив, что Евросоюзу сначала нужно оценить, соответствует ли политика Соединенных Штатов в отношении РФ европейским интересам.

Мы должны задаться вопросом: соответствует ли политика в отношении России, которую сейчас проводит США, интересам Европы. И если она напрямую не соответствует нашим интересам, то в таком случае очень важно, чтобы и Европа сохраняла каналы для диалога открытыми приводит слова финского лидера РИА Новости

Стубб также отметил, что Финляндия поддерживает диалог с Россией на уровне пограничных ведомств, а также в рамках дипломатических отношений.

В июне президент Финляндии говорил о том, что Европе восстановить контакты с Москвой. При этом он подчеркнул, что не видит себя в роли переговорщика между ЕС и Россией. По его мнению, в таком вопросе должны руководить "крупные игроки" - Франция, Германия и Великобритания.