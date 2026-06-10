Стубб не видит себя в роли переговорщика между ЕС и Россией

Стубб заявил, что не претендует на роль переговорщика между ЕС и Россией Стубб не видит себя в роли переговорщика между ЕС и Россией

Москва10 июн Вести.Президент Финляндии Александр Стубб не видит себя в роли переговорщика между ЕС и Россией. Об этом он заявил во время пресс-конференции.

По его мнению, важно, чтобы в вопросе переговоров руководили "крупные игроки". Стубб пояснил, что имеет ввиду Францию, Германию и Великобританию.

Лично я не считаю себя представителем в этом деле. Я считаю важным, чтобы этим руководили крупные игроки, то есть Франция, Германия и Великобритания сказал президент Финляндии

Стубб также заметил, что такие страны как Финляндия или Норвегия вполне могут продвигать переговоры между ЕС и Россией в фоновом режиме.

Для Европы, как подчеркнул Стубб, пришло время "связаться с российским руководством, а точнее с президентом Владимиром Путиным, чтобы провести дипломатические переговоры".

Ранее Стубб заявил, что ЕС стоит первым начать переговоры с Россией, однако, если объединение не готово делать первый шаг, то инициатива должна исходить от "евротройки", то есть от Франции, Великобритании и Германии.