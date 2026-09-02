Москва2 сенВести.Своими действиями страны Североатлантического альянса ведут дело к военному столкновению с Россией. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).
Они ведут дело действительно к военному столкновению с Россией. Тут даже дело не в риторике, а если говорить профессионально и посмотреть на всю совокупность того, что они делают и заявляют, то это подготовка к войне с Россиейсказал он
Дипломат пояснил, что речь идет о военных программах, направленности военных учений, развитии военной логистики на Востоке, а также заявления о России как о "прямой, непосредственной и долговременной угрозе".
Однако, добавил Грушко, у РФ есть все необходимые возможности для защиты своих интересов.
Президент России Владимир Путин в июне говорил, что страны НАТО в настоящее время открыто заявляют о подготовке к возможному военному противостоянию с Россией и наращивают оборонные расходы.