В МИД заявили, что политика НАТО ведет к войне с РФ Грушко: НАТО ведет дело к военному столкновению с Россией

Москва2 сен Вести.Своими действиями страны Североатлантического альянса ведут дело к военному столкновению с Россией. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

Они ведут дело действительно к военному столкновению с Россией. Тут даже дело не в риторике, а если говорить профессионально и посмотреть на всю совокупность того, что они делают и заявляют, то это подготовка к войне с Россией сказал он

Дипломат пояснил, что речь идет о военных программах, направленности военных учений, развитии военной логистики на Востоке, а также заявления о России как о "прямой, непосредственной и долговременной угрозе".

Однако, добавил Грушко, у РФ есть все необходимые возможности для защиты своих интересов.

Президент России Владимир Путин в июне говорил, что страны НАТО в настоящее время открыто заявляют о подготовке к возможному военному противостоянию с Россией и наращивают оборонные расходы.