Москва2 сенВести.Балтийское море за несколько лет превратилось из спокойного региона в зону военной конфронтации с высоким риском непредвиденных инцидентов и потенциалом для неконтролируемой эскалации. Об этом заявил замглавы МИД России Александр Грушко на сессии в рамках Восточного экономического форума.
По словам дипломата, изменения в ситуации в Балтийском регионе связаны с действиями Запада, НАТО, ЕС и США.
Сегодня это фактически зона не только военного соперничества, но и военной конфронтации с огромным риском непредвиденных инцидентов военного характера, с потенциалом для эскалации, в том числе неконтролируемойцитирует Грушко ТАСС
Заместитель главы российского МИД отметил, что еще несколько лет назад в Балтийском регионе не существовало столь выраженной военной повестки.
Грушко подчеркнул, что нынешняя ситуация создает значительные риски возникновения непредвиденных инцидентов военного характера, которые могут привести к дальнейшей эскалации.
Ранее в МИД РФ заявили, что Российская Федерация отреагирует на решение ФРГ закрыть генеральное консульство в Бонне оперативно и целесообразно.