МИД РФ обвинил НАТО в превращении Балтийского моря в зону военной конфронтации Грушко: Балтийский регион сегодня - зона военной конфронтации

Москва2 сен Вести.Балтийское море за несколько лет превратилось из спокойного региона в зону военной конфронтации с высоким риском непредвиденных инцидентов и потенциалом для неконтролируемой эскалации. Об этом заявил замглавы МИД России Александр Грушко на сессии в рамках Восточного экономического форума.

По словам дипломата, изменения в ситуации в Балтийском регионе связаны с действиями Запада, НАТО, ЕС и США.

Сегодня это фактически зона не только военного соперничества, но и военной конфронтации с огромным риском непредвиденных инцидентов военного характера, с потенциалом для эскалации, в том числе неконтролируемой цитирует Грушко ТАСС

Заместитель главы российского МИД отметил, что еще несколько лет назад в Балтийском регионе не существовало столь выраженной военной повестки.

Грушко подчеркнул, что нынешняя ситуация создает значительные риски возникновения непредвиденных инцидентов военного характера, которые могут привести к дальнейшей эскалации.

Ранее в МИД РФ заявили, что Российская Федерация отреагирует на решение ФРГ закрыть генеральное консульство в Бонне оперативно и целесообразно.