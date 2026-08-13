МИД РФ: НАТО взяла курс на милитаризацию у северных рубежей России МИД РФ: НАТО наращивает военно-политическую напряженность в Арктике

Москва13 авг Вести.Под предлогом "мифических угроз с Востока" НАТО преследует курс на милитаризацию у северных рубежей России, укрепляя свой наступательный потенциал и наращивая военно-политическую напряженность, заявил глава департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников на IV форуме "Арктика - регионы".

Дипломат отметил, что в подходах западных стран в отношении Заполярья в последние годы явно превалируют установки на противоборство, силовые сценарии в обеспечении собственных интересов.

И то, что мы наблюдаем сейчас, в результате в высоких широтах, которые ранее десятилетиями отличались исключительно мирным конструктивным сотрудничеством, нарастает военно-политическая напряженность и усиливаются риски преднамеренной эскалации сказал он

Масленников напомнил, что в регионе регулярно проходят крупные учения, направленные на отработку в том числе наступательных сценариев, причем в эту деятельность активно вовлекаются и неарктические страны - члены НАТО.

Ранее руководитель Центра экспертного сопровождения политических процессов Алексей Ярошенко заявил, что Запад может спровоцировать военный конфликт в Арктике уже к 2030 году.