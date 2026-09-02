МИД: РФ ответит на закрытие генконсульства в Бонне быстро и "как сочтет нужным"

В МИД пообещали оперативный ответ России на закрытие генконсульства в Бонне МИД: РФ ответит на закрытие генконсульства в Бонне быстро и "как сочтет нужным"

Москва2 сен Вести.Российская Федерация отреагирует на решение ФРГ закрыть генеральное консульство в Бонне оперативно и целесообразно.

Об этом на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) сообщил замглавы МИД России Александр Грушко, чьи слова приводит ТАСС.

Заместитель министра подчеркнул, что ответный процесс не затянется надолго.

Мы будем отвечать, как мы сочтем нужным ответить, тогда, когда будем готовы к этому отметил Грушко

Ранее правительство Германии объявило о полном прекращении приема граждан генеральным консульством РФ в Бонне. Поводом для такого решения стал инцидент с беспилотником в аэропорту Лейпциг/Галле в начале августа. Немецкие власти сочли Россию ответственной за произошедшее и расценили произошедшее как "гибридную атаку".