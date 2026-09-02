Москва2 сенВести.Российская Федерация отреагирует на решение ФРГ закрыть генеральное консульство в Бонне оперативно и целесообразно.
Об этом на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) сообщил замглавы МИД России Александр Грушко, чьи слова приводит ТАСС.
Заместитель министра подчеркнул, что ответный процесс не затянется надолго.
Мы будем отвечать, как мы сочтем нужным ответить, тогда, когда будем готовы к этомуотметил Грушко
Ранее правительство Германии объявило о полном прекращении приема граждан генеральным консульством РФ в Бонне. Поводом для такого решения стал инцидент с беспилотником в аэропорту Лейпциг/Галле в начале августа. Немецкие власти сочли Россию ответственной за произошедшее и расценили произошедшее как "гибридную атаку".