Москва1 сен Вести.Российское посольство в Германии сообщило о решении немецких властей выслать сотрудников дипломатических и культурных учреждений России. Согласно заявлению дипмиссии, "всем сотрудникам генконсульства (РФ в Бонне - прим. ред.) и Русского дома, а также членам их семей предписано оперативно покинуть территорию ФРГ".

Это решение стало практическим воплощением ранее озвученной денонсации межправительственного соглашения о деятельности Российского дома науки и культуры в Берлине. Глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль во вторник заявил о расторжении договора, связав этот шаг с "необходимостью укрепления безопасности" после инцидента с беспилотником в аэропорту Лейпцига, в котором Берлин бездоказательно обвинил Москву.

В Москве ранее уже предупреждали, что дадут "ответ на все антироссийские решения ФРГ".