Москва1 сен Вести.Руководитель Россотрудничества Игорь Чайка не исключает закрытия Института Гете в Москве по принципу взаимности после прекращения работы Русского дома в Берлине. Об этом он заявил ТАСС.

1 сентября правительство Германии обвинило Россию в причастности к инциденту с беспилотником в аэропорту Лейпциг/Галле и объявило ответные меры. Среди них - закрытие Русского дома в Берлине, а также прекращение работы генконсульства РФ в Бонне с 18 сентября.

Не будем выходить за пределы компетенции Россотрудничества, но не удивимся, что не только Институт Гете в России затронет принцип взаимности, но и, к сожалению, многие другие двусторонние форматы сказал он

Он отметил, что деятельность подобных организаций в любой стране основывается на взаимности. По словам Игоря Чайки, межправительственное соглашение 2011 года, на основании которого работал Русский дом в Берлине, является двусторонним и также регулирует деятельность Института Гете - не только в Москве, но и в Санкт-Петербурге и Новосибирске.