Москва8 авг Вести.НАТО с помощью Украины пытается ослабить экономику Калининградской области, нарушить работу энергетики и усложнить снабжение. Такое мнение ТАСС высказал депутат Калининградской областной думы, зампред комитета по международным и межрегиональным отношениям, безопасности и правопорядку Евгений Мишин.

Он прокомментировал данные российских хакеров. По их утверждению, работающий на разведку НАТО специалист по гибридной войне Барт де Вахтер передает СБУ координаты российских нефтяных и газовых терминалов. Как утверждают хакеры, речь идет об объектах в Ленинградской и Калининградской областях, а также о танкере "Газпрома", перевозящем сжиженный природный газ.

Мишин заявил, что подобная деятельность направлена на нарушение работы энергетической и транспортной инфраструктуры российских регионов. По его словам, в отношении Калининградской области может ставиться задача осложнить снабжение.

Они хотят вывести [из строя] морские порты для того, чтобы, так сказать, "обесточить" Калининградскую область сказал Мишин

Он отметил, что попытки дестабилизировать экономическую ситуацию в Калининградской и Ленинградской областях обречены на провал. По его словам, регионы прикрыты силами Балтийского флота, ПВО и авиацией ВКС России.

Калининградская область является российским полуэксклавом, отделенным от основной территории страны государствами ЕС. Из-за санкционных ограничений часть грузов в регион перевозится морским путем, в том числе по маршруту Усть-Луга – Калининград.

Ранее губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных заявил о готовности региона к любым угрозам.