Москва4 сен Вести.Вооруженные силы РФ могут отразить любую атаку и нанести поражение любому агрессору, отметил директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин в ходе пресс-конференции по итогам XXII заседания Совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб стран СНГ.

Он также напомнил, что недавно "блок НАТО проводил целый ряд учений, имеющих целью смоделировать операцию по блокированию Калининградской области".

Группировки российских вооруженных сил в Ленинградской области, в приграничных регионах Северо-Запада и Запада России, и у Балтийского флота есть все возможности предотвратить любую агрессию и нанести поражение любому агрессору сказал Нарышкин

Так, за неделю ВС РФ освободили 14 населенных пунктов в рамках спецоперации.