ВС РФ освободили за неделю 14 населенных пунктов в рамках спецоперации Минобороны: ВС РФ за неделю взяли под контроль 14 населенных пунктов

Москва4 сен Вести.Российские военные в рамках спецоперации за неделю взяли под контроль 14 населенных пунктов. Об этом сообщило Минобороны РФ в сводке, в которой речь идет о периоде с 29 августа по 4 сентября.

На прошедшей неделе решительными действиями подразделений группировки войск "Север" установлен контроль над населенными пунктами Храповщина, Садки и Великий Прикол Сумской области, Казачья Лопань, Василевка, Должанка и Благодатное Харьковской области говорится в материале

Кроме того, в сообщении сказано, что за неделю подразделения группировки войск "Запад" в результате активных действий освободили населенный пункт Святогорск в ДНР.

Также в Минобороны заявили, что подразделения "Южной" группировки войск взяли под контроль населенный пункт Ижевка и населенный пункт Никаноровка в ДНР.

Помимо этого, в сводке ведомства говорится, что подразделения группировки войск "Центр" установили контроль над населенными пунктами Рубежное, Новоандреевка и Грузское в ДНР, а подразделения группировки войск "Восток" – над населенным пунктом Червоная Криница в Запорожской области.

Ранее Минобороны сообщило, что дежурные средства ПВО в ночь на 4 сентября уничтожили 490 беспилотников ВСУ над российскими регионами и акваторией Черного моря.