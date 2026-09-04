Минобороны РФ: 490 дронов ВСУ сбиты за ночь над российскими регионами

Системы ПВО за ночь сбили 490 украинских дронов над регионами РФ Минобороны РФ: 490 дронов ВСУ сбиты за ночь над российскими регионами

Москва4 сен Вести.Дежурные средства ПВО в ночь на 4 сентября уничтожили 490 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над российскими регионами и акваторией Черного моря. Об этом заявили в Минобороны РФ.

Уточняется, что вражеские дроны сбили в период с 20.00 мск 3 сентября до 8.00 мск 4 сентября.

Перехвачены и уничтожены 490 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа отмечается в сообщении

Беспилотники ВСУ сбиты над территориями Брянской, Белгородской, Воронежской, Волгоградской, Владимирской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Оренбургской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Самарской, Смоленской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Башкортостан, Республики Крым и над акваторией Черного моря.

Третьего сентября сообщалось, что средства ПВО за 12 часов сбили 426 украинских дронов над регионами России.