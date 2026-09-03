Москва3 сенВести.Средства противовоздушной обороны (ПВО) с утра четверга, 3 сентября, сбили 426 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над регионами России. Об этом сообщило Минобороны РФ.
Уточняется, что вражеские дроны были ликвидированы в период с 8.00 до 20.00 по московскому времени.
Дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 426 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типаговорится в сообщении МО
По данным ведомства, беспилотники были сбиты над Белгородской, Брянской, Рязанской, Воронежской, Владимирской, Смоленской, Калужской, Курской, Орловской, Тверской и Тульской областями, Московским регионом и Крымом.
Ранее в Минобороны РФ сообщали, что с 8.00 до 20.00 среды, 2 сентября, средства ПВО уничтожили 238 дронов ВСУ над российскими регионами.