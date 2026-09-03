Минобороны: 426 беспилотников ВСУ сбиты над регионами России с утра четверга

Силы ПВО за 12 часов сбили 426 украинских дронов над регионами России Минобороны: 426 беспилотников ВСУ сбиты над регионами России с утра четверга

Москва3 сен Вести.Средства противовоздушной обороны (ПВО) с утра четверга, 3 сентября, сбили 426 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над регионами России. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Уточняется, что вражеские дроны были ликвидированы в период с 8.00 до 20.00 по московскому времени.

Дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 426 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа говорится в сообщении МО

По данным ведомства, беспилотники были сбиты над Белгородской, Брянской, Рязанской, Воронежской, Владимирской, Смоленской, Калужской, Курской, Орловской, Тверской и Тульской областями, Московским регионом и Крымом.

Ранее в Минобороны РФ сообщали, что с 8.00 до 20.00 среды, 2 сентября, средства ПВО уничтожили 238 дронов ВСУ над российскими регионами.