Москва1 сенВести.Средства противовоздушной обороны (ПВО) с утра вторника, 1 сентября, сбили 109 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над регионами России. Об этом сообщило Минобороны РФ.
Уточняется, что вражеские дроны были ликвидированы в период с 8.00 до 20.00 мск.
Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 109 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типаговорится в сообщении МО
В оборонном ведомстве уточнили, что украинские дроны были сбиты над территориями Белгородской, Курской, Брянской, Калужской, Воронежской, Орловской областей, Московского региона, Республики Крым, а также над акваторией Черного моря.
Ранее в Минобороны сообщали, что с 8.00 до 20.00 мск понедельника, 31 августа, средства ПВО уничтожили 180 беспилотников ВСУ над регионами России.