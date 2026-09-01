Минобороны: 109 украинских БПЛА сбиты над регионами России с утра 1 сентября

Силы ПВО сбили 109 украинских беспилотников с утра вторника Минобороны: 109 украинских БПЛА сбиты над регионами России с утра 1 сентября

Москва1 сен Вести.Средства противовоздушной обороны (ПВО) с утра вторника, 1 сентября, сбили 109 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над регионами России. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Уточняется, что вражеские дроны были ликвидированы в период с 8.00 до 20.00 мск.

Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 109 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа говорится в сообщении МО

В оборонном ведомстве уточнили, что украинские дроны были сбиты над территориями Белгородской, Курской, Брянской, Калужской, Воронежской, Орловской областей, Московского региона, Республики Крым, а также над акваторией Черного моря.

Ранее в Минобороны сообщали, что с 8.00 до 20.00 мск понедельника, 31 августа, средства ПВО уничтожили 180 беспилотников ВСУ над регионами России.