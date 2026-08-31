МО РФ: 180 украинских дронов сбиты над регионами России с утра 31 августа

Средства ПВО сбили 180 дронов ВСУ с утра понедельника МО РФ: 180 украинских дронов сбиты над регионами России с утра 31 августа

Москва31 авг Вести.Средства противовоздушной обороны (ПВО) с утра понедельника, 31 августа, сбили 180 дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) над регионами России. Об этом сообщило Минобороны РФ.

В течение дня в период с 8.00 до 20.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 180 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа говорится в заявлении ведомства

Уточняется, что вражеские беспилотники были уничтожены над территориями Белгородской, Свердловской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Смоленской, Тульской областей, Московского региона, Республики Крым, а также над акваторией Черного моря.

Ранее в Минобороны сообщали, что средства ПВО в ночь на понедельник сбили 239 дронов ВСУ над регионами РФ.