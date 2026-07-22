Москва22 июлВести.Дежурные средства ПВО России за 12 часов уничтожили 80 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над российскими регионами. Об этом заявили в Минобороны РФ.
Уточняется, что приведены данные за период с 08.00 до 20.00 мск.
Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 80 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типаотмечается в сообщении
Вражеские беспилотники сбиты над Белгородской, Курской областями, Республикой Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.
Ранее сообщалось, что в ночь на 22 июля дежурные средства ПВО уничтожили 242 беспилотника ВСУ в небе над российскими регионами и акваториями двух морей.