Силы ПВО сбили 80 украинских дронов за 12 часов над регионами России

Средства ПВО за 12 часов сбили 80 дронов ВСУ над территорией России Силы ПВО сбили 80 украинских дронов за 12 часов над регионами России

Москва22 июл Вести.Дежурные средства ПВО России за 12 часов уничтожили 80 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над российскими регионами. Об этом заявили в Минобороны РФ.

Уточняется, что приведены данные за период с 08.00 до 20.00 мск.

Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 80 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа отмечается в сообщении

Вражеские беспилотники сбиты над Белгородской, Курской областями, Республикой Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.

Ранее сообщалось, что в ночь на 22 июля дежурные средства ПВО уничтожили 242 беспилотника ВСУ в небе над российскими регионами и акваториями двух морей.