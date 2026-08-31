В Свердловской области обломки БПЛА упали рядом со складом торговой компании

В Свердловской области предотвращена атака на склад, обломки БПЛА упали рядом В Свердловской области обломки БПЛА упали рядом со складом торговой компании

Москва31 авг Вести.В Свердловской области удалось предотвратить атаку на склад торговой компании – фрагменты дрона упали рядом со зданием. Об этом сообщил полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Артем Жога.

Враг попытался навредить Уралу… В Свердловской области предотвращена атака на склад торговой компании: обломки БПЛА упали рядом со зданием написал Артем Жога

Отмечается, что под удар ВСУ также попал жилой дом в Екатеринбурге, зафиксированы повреждения квартир. Всем жильцам пострадавших квартир будет оказана помощь.

Артем Жога призвал граждан сохранять спокойствие и следовать инструкциям по безопасности. В случае обнаружения беспилотников необходимо незамедлительно сообщать по номеру 112.

Все ответственные службы контролируют ситуацию.